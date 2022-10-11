Кишинёв, 11 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Обнародованные данные о темпах инфляции в Молдавии в сентябре показали, что республики сохранила первое место «в топе» стран Европы с самой большой инфляцией. Об этом 11 октября заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Эмиль Клаус. Бедность. 1890

«В сентябре она достигла 33,97% — гораздо больше, чем в других странах списка. Не будем забывать, что инфляцию в октябре продолжит подпитывать рост цен на газ, отопление и электроэнергию», — написал Додон.

Он добавил, что рост средней заработной платы в Молдавии незначительный ниже темпов инфляции, что снижает покупательскую способность населения. Тяжелей всего, по мнению Додона, будет бюджетникам, так как у них повышение зарплаты составляет всего 5,5%.

Экс-президент отметил, что единственным способом для многих жителей Молдавии пережить зиму остался кредит, но власти ужесточили условия их выдачи настолько, что это фактически стало запретом кредитования населения.

Напомним, Додон постоянно призывает сограждан выходить на акции протеста, чтобы снести действующую власть.