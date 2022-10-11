Москва, , 15:28 — REGNUM Глобальный финансовый миропорядок ждет длительное расстройство в самое ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Инфляция в экономически развитых странах бьет рекорды почти пятидесятилетней давности и видится многими экспертами потенциально приближающейся к 20%. Для рынка акций вся осень 2022 года может быть черной, — сказал он. — Рынок облигаций откатился почти до состояния, которое наблюдалось в первые послевоенные годы почти 80 лет назад. Ставки быстро растут, при этом доллар на 20-летних максимумах. Меняется роль центральных банков, финансовые власти пересматривают свои прежде казавшиеся незыблемыми решения и стандарты».

Как подчеркнул Гусев, новую макроэкономическую эру «мы вряд ли застанем в ближайшие годы», но длительное расстройство существующего финансового миропорядка точно получим в самое ближайшее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что мир распадается на валютные зоны с многовекторными центрами силы.

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