Москва, 11 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В настоящее время можно констатировать, что эпоха глобализации и неоправданных ожиданий экономического процветания подошла к своему логическому концу и в мире наступает новая эпоха растущей глобальной бедности и невиданных ранее социальных потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Глобализация

«В результате безответственной политики финансовых властей США доходность по долговым обязательствам развивающихся стран резко возросла в последние месяцы, поскольку инвесторы покидают их в пользу американских финансовых активов, которые считаются более безопасными, — сказал Ильинский. — Десятки стран, в том числе Шри-Ланка, Пакистан, Египет и Аргентина, уже обратились к МВФ за помощью, в результате чего непогашенная сумма кредита международного финансового учреждения достигла рекордного уровня».

Иными словами, как полагает Ильинский, можно констатировать, что эпоха глобализации и неоправданных ожиданий экономического процветания подошла к своему логическому концу и в мире наступает новая эпоха растущей глобальной бедности и невиданных ранее социальных потрясений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что федеральная резервная система США проводит ястребиную денежно-кредитную политику.