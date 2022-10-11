Москва, 11 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Россия будет достигать поставленных целей на территории б. УССР результативно и эффективно, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков прокомментировал идею не выпускать за пределы территории России мужчин призывного возраста.

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