Москва, 11 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Конфронтация между Россией и киевским режимом, а также Западом продолжится после саммита Группы семи (G7), который состоится 11 октября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

Отвечая на вопрос об ожиданиях Кремля от саммита G7, он отметил, что самые разные страны уже широко анонсировали дальнейшие поставки оружия Киеву. Москва будет внимательно отслеживать это.

«Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем, конфронтация будет продолжаться», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер киевского режима В. Зеленский намерен принять участие во внеочередном заседании Группы семи на уровне глав государств. Лидеры обсудят последствия ракетных ударов по объектам на территории б. УССР.

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