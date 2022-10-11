* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 11 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщает сайт Росфинмониторинга.

Procspb.ru Нет экстремизму

Ранее компания сняла запрет в принадлежащих ей социальных сетях на призывы к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура России поставила вопрос о признании организации экстремистской, а Следственный комитет России завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.

Деятельность компании запрещена в России с весны 2022 года.

В компании утверждают, что их решение не являлось проявлением русофобии.