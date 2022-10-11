Москва, , 15:25 — REGNUM Федеральная резервная система США проводит ястребиную денежно-кредитную политику, которая приводит к бегству капиталов из развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Решение ОПЕК об ограничении добычи нефти фактически знаменует собой важную победу России над санкционной политикой ЕС и США — резкое снижение эффективности санкций против России и одновременно чувствительный удар по экономикам золотого миллиарда, — сказал Ильинский. — При этом в своем интервью министр финансов США Джанет Йеллен высказала лицемерную озабоченность проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в результате снижения предложения энергоносителей на рынке. Однако она забыла упомянуть, что именно страны коллективного Запада являются основными импортерами энергоносителей в мире, а Федеральная резервная система США проводит ястребиную денежно-кредитную политику, которая приводит к бегству капиталов из развивающихся стран на американские финансовые рынки, обесцениванию национальных валют и погружению сотен миллионов людей в беспросветную нищету».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский назвал абсолютно предсказуемой реакцию американских властей на решение ОПЕК+.

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