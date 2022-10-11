Москва, , 15:24 — REGNUM Реакция американских властей на решение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти была абсолютно предсказуемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене (сс) Vincent Eisfeld

«Немедленно были озвучены обвинения стран ОПЕК в союзе с РФ. Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times заявила, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно — неизвестно, какое влияние оно окажет в конечном итоге, но, безусловно, оно совершенно неуместно в обстоятельствах, с которыми сталкиваются США, — сказал Ильинский. — В рассуждениях министра финансов США, бесспорно, имеется рациональное зерно в рамках фантастической американской «зеленой» энергетической политики. С точки зрения демократов США, решение ОПЕК, безусловно, является неразумным и весьма вредным для их планов мировой экономической перестройки».

Как пояснил Ильинский, администрации Соединенных Штатов очень хотелось бы получить доступ к дешевым, а еще лучше бесплатным источникам энергии, ведь эта страна потребляет самое большое количество энергии на душу населения.

«Сегодня американцы потребляют 25% мировой энергии, составляя всего чуть больше 4% населения мира. Кроме того, по логике властей США, во всех пакетах экономических санкций против нашей страны предполагалось широкое использование ограничений по экспорту российских энергоносителей ради сохранения их цен на прежнем уровне», — подытожил Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти серьезно осложнило положение Демократической партии США.

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