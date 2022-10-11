Пенза, , 15:40 — REGNUM За неделю (3-9 октября) в Пензенской области зарегистрировали 4348 случаев ОРВИ (341,3 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость превышает уровень эпидпорога на 60,1%, сообщает 11 октября региональное управление Роспотребнадзора.

У врача Наталья Кулясова

По сравнению с предыдущей неделе заболеваемость выросла на 13,7%. Доля заболевших среди детей с 3 по 9 октября составила 12,4%, против 14,9% неделей ранее.

От гриппа по состоянию на 10 октября в Пензенской области привито 305 480 человек (25,27%).

Как сообщало ИА REGNUM, почти 130 тыс. доз препарата «Совигрипп», предназначенного для иммунизации взрослых, доставили в Пензенскую область.

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