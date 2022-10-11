Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону могут досрочно сдать самую большую на юге России школу, рассчитанную на 1650 мест. Образовательное учреждение сможет принять ребят уже 1 сентября 2023 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

Контракт с подрядчиком был заключен в апреле 2021 года. В ходе строительства стоимость объекта выросла, однако на сроках рост цен не отразился. Строительная готовность школы составляет около 75%. Продолжаются работы по устройству инженерных систем, монтажу лифтов, внутренней отделке помещений.

Школа размещена на площади 3,3 гектара и разделена на несколько частей. Здесь оборудуют стадион, различные спортивные площадки и залы, столовую на 650 мест.