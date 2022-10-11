Москва, 11 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти очень серьезно осложняет положение Демократической партии США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

alex.ch Штаб-квартира ОПЕК в Вене

«После крупнейшего после 2020 года сокращения странами ОПЕК+ нефтедобычи цены на нефть подскочили в среднем примерно на 4% до пятинедельного максимума 7 октября. Так, цена фьючерсов на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 4,19 доллара, или 4,7%, до 92,64 доллара, — констатировал Ильинский. — Демократы в растерянности, так как сокращение добычи ОПЕК+ еще сильнее осложняет их положение на промежуточных выборах в Конгресс, где велика вероятность их сокрушительного поражения и перехода абсолютного доминирования в Конгрессе к Республиканской партии США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, соглашение ОПЕК+ создало серьезные трудности для администрации Белого дома.