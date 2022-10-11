Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 11 октября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. «Резиновое» жилище выявили сотрудники полиции в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В незаконном бизнесе подозревают 33-летнюю местную жительницу. Женщина зарегистрировала по месту своего проживания 11 граждан сопредельных государств, а в принадлежащем ей жилом доме предоставила прописку ещё 33 иностранцам. За оказанную «слугу» мигранты передавали подозреваемой денежное вознаграждение.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела.