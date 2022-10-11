Москва, , 15:20 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей, создало серьезные трудности для американских демократов и администрации Белого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«ОПЕК+ пришла к соглашению, и все 13 нефтедобывающих стран единогласно приняли решение о сокращении квот на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. Это случилось, несмотря на попытки властей США и ЕС убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы сбить острый рост цен на энергоносители в США и ЕС, — сказал Ильинский. — Решение ОПЕК об ограничении будущей добычи немедленно привело к заметному росту цен на бензин в США прямо перед важными промежуточными выборами в Конгресс. Это создает серьезные дополнительные трудности американским демократам и администрации Белого дома».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что недовольство властей США решением ОПЕК+ обусловлено ростом внутренних проблем американской экономики.

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