София, , 15:19 — REGNUM В ювелирных магазинах Болгарии резко выросли цены на золотые украшения, а в частных ломбардах в несколько раз повысилась стоимость соответствующих драгоценных металлов. Об этом 11 октября сообщает софийский экономический портал Money. bg.

У ювелирного стенда Василий Иванов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за последние несколько месяцев золото в стране подорожало в среднем от 15% до 35%.

«Если раньше «среднестатистический» мужской золотой браслет популярной пробы стоил 1300 левов ($645), то сегодня он продается за 1500 левов ($745), — говорится в заявлении Ассоциации трейдеров Болгарии. — В ближайшее время соответствующая цена будет неуклонно увеличиваться».

Как утверждают независимые эксперты, подорожание золота в целом в стране произошло из-за инфляционных процессов, а также участия официальной Софии в санкционных программах в отношении ряда государств мира, включая Российскую Федерацию.