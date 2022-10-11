Москва, , 15:18 — REGNUM Более 3 тыс. казаков России, призванные в рамках частичной мобилизации, оттачивают боевые навыки на полигонах. Об этом 11 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

По его словам, казаки Кубанского казачьего войска (500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) казачьих обществ уходят в Донбасс с единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм и остановить кровопролитие.

Частичная мобилизация в России — это необходимость подставить плечо братам и победить, говорят сами казаки. Вместе с ними отправляются в зону боевых действий пять окружных (отдельских) атаманов Всевеликого войска Донского, Центрального, Волжского, Оренбургского казачьих обществ.

Сегодня в районе СВО боевые задачи выполняют в составе девяти добровольческих отрядов 8 тыс. казаков России.