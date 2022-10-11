Москва, 11 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Более 3 тыс. казаков России, призванные в рамках частичной мобилизации, оттачивают боевые навыки на полигонах. Об этом 11 октября в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

По его словам, казаки Кубанского казачьего войска (500), Всевеликого войска Донского (400), Оренбургского (400), Сибирского (150), Терского (140) казачьих обществ уходят в Донбасс с единственным желанием — с корнем вырвать неонацизм и остановить кровопролитие.

Частичная мобилизация в России — это необходимость подставить плечо братам и победить, говорят сами казаки. Вместе с ними отправляются в зону боевых действий пять окружных (отдельских) атаманов Всевеликого войска Донского, Центрального, Волжского, Оренбургского казачьих обществ.

Сегодня в районе СВО боевые задачи выполняют в составе девяти добровольческих отрядов 8 тыс. казаков России.