В ДНР систему ПВО усиливают с учётом помощи Запада Киеву
Уфа, 11 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны в Донецкой Народной Республике усиливается с учётом того вооружения, которое Запад поставляет Киеву. Об этом сообщил 11 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что в республике постоянно модернизируются оборонные предприятия. Западные страны всё более явно участвуют в конфликте на стороне киевского режима, с их стороны идут поставки вооружений.
«Конечно же, усиливается ПВО с учётом того, что вооружение противника не стоит на месте, с учётом поставок западных стран», — сказал Пушилин ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин рассказал о продвижении союзных войск и продолжающемся освобождении Артёмовска.
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