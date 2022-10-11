Уфа, 11 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны в Донецкой Народной Республике усиливается с учётом того вооружения, которое Запад поставляет Киеву. Об этом сообщил 11 октября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

Он отметил, что в республике постоянно модернизируются оборонные предприятия. Западные страны всё более явно участвуют в конфликте на стороне киевского режима, с их стороны идут поставки вооружений.

«Конечно же, усиливается ПВО с учётом того, что вооружение противника не стоит на месте, с учётом поставок западных стран», — сказал Пушилин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин рассказал о продвижении союзных войск и продолжающемся освобождении Артёмовска.

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