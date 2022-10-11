Кабул, , 15:17 — REGNUM Мэрия Кабула объявила, что проверила деятельность 128 залов для проведения свадебных торжеств с точки зрения санитарных норм. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно сообщению мэрии, 23 свадебных салона были закрыты в результате обследования, проведенного департаментом санитарного надзора.

Местные власти предупредили владельцев этих заведений, что, если они не приведут их в соответствие с установленными правилами, им будут предъявлены судебные иски.

Следует отметить, что в число критериев, установленных талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мэрией для свадебных залов, входят «выложенные плиткой кухни, регулярное мытьё посуды и неиспользование пластиковой посуды».