Бишкек, , 15:17 — REGNUM Киргизия придаёт больше значение развитию отношений с Азербайджаном. Об этом 11 октября заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с прибывшим в Бишкек азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киргизская Республика придаёт важное значение развитию межгосударственных отношений между нашими странами и рассматривает Азербайджан в качестве надежного друга и партнёра», — сказал Жапаров.

Он подчеркнул, что отношения между Баку и Бишкеком динамично развиваются и между государствами нет политических противоречий. Президент Киргизии уверен, что «братские» отношения будут развиваться.

Жапаров также заявил, что открылись новые возможности сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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