Тюмень, 11 октября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Тюмени аптека оштрафована за нарушение порядка ценообразования на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

По жалобе гражданина на завышенные цены в аптеке, проведена проверка соблюдения законодательства о ценообразовании на лекарственные препараты в сети ООО «Аптека от склада». Выявлено, что медпрепараты реализовались при отсутствии протоколов согласования цен поставки лекарственных препаратов.

В отношении ООО «Аптека от склада» было возбуждено дело по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка ценообразования»). Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее управляющая сети ООО «Аптека от склада» была оштрафована за нарушение порядка ценообразования на 50 тыс. рублей.