Таганрог, Ростовская область, , 15:15 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) малую навигацию планируют возродить к маю 2023 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Таганрогский залив, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Так, одним из пунктов дорожной карты по преобразованию приморского города к юбилейному 2023 году является создание в Таганроге парковок на случай роста потока транспорта, в том числе — туристических автобусов. Именно на транспортную отрасль обращено особое внимание.

«В текущем году открыты ежедневные железнодорожные рейсы, которые связали Таганрог и Санкт-Петербург. В мае будущего года очень важно, чтобы заработала водная навигация — и малые суда, и туристические теплоходы. Это большой потенциал развития города», — считает заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

Оперативный план мероприятий в Таганроге на 2023 год будет подготовлен к 1 декабря 2022 года.