Калуга, 11 октября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Калуге состоится грандиозное культурное событие — музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», художественным руководителем которого является сам маэстро. Об этом 11 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

ИА REGNUM Денис Мацуев

В 2022 году музыкальный проект известного российского пианиста путешествует по России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы — от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. В Калуге фестиваль Дениса Мацуева пройдёт впервые и продлится три дня — 14, 15 и 16 октября на сцене Калужской областной филармонии. Также для учеников музыкальных школ пройдет открытая репетиция, а специально для зрителей музыковед Ляля Кандаурова проведет познавательные лекции.

Пианист Денис Мацуев много лет ведёт активную общественную деятельность и поддерживает талантливых молодых исполнителей России. На протяжении многих лет он возглавляет благотворительный фонд «Новые имена», является членом жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», проводит конкурс Grand Piano Competition, помогая юным музыкантам расти, развиваться и выходить на большую сцену. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.