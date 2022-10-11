Минск, 11 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Тенденцию к обострению имеет ситуация вокруг Белоруссии, но повода для паники нет. Об этом заявил 11 октября госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он отметил, что силовой блок контролирует обстановку. Президент Александр Лукашенко лично берёт ситуацию на контроль, проводит совещания, даёт указания, поэтому не стоит паниковать.

«Ситуация вокруг нашей страны остаётся действительно сегодня напряжённой. Имеет тенденцию к обострению», — сказал Вольфович.

Госсекретарь выразил сожаление, что на Западе насаждается мнение о возможном вступлении Белоруссии в российскую спецоперацию на территории б. УССР. Из-за этих вбросов руководство НАТО и ряда европейских стран открыто рассматривает возможные варианты агрессии против Белоруссии. Возможность нанесения удара обсуждают и в Киеве.

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