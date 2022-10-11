Москва, , 15:15 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023−2025 годы предусматривает увеличение объемов финансирования на систему идентификации болельщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Увеличены объемы финансирования на систему идентификации болельщиков», — сказал он.

Министр отметил, что на проведение соревнований объем бюджетных ассигнований увеличен в 2023 году на 2,6 млрд рублей, в 2024-м — на 2,1 млрд рублей.

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