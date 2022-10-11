Винница, Украина, 11 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. На территории Ладыжинской ТЭС в Винницкой области произошёл второй взрыв за день, сообщили 11 октября киевские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Утром по энергетическому объекту был нанесён удар, в результате которого в регионе начались проблемы с электроснабжением. Спустя некоторое время СМИ сообщили о втором взрыве на объекте. Подробности пока не уточняются.

Напомним, в Раде пообещали устранить последствия ударов по энергообъектам за несколько дней.