Москва, , 16:38 — REGNUM Эксперты Фонда президентских грантов определили 112 финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Теперь их ждёт Народное голосование и оценка членами жюри, информирует 11 октября платформа dobro. press, организованная в поддержку волонтерской инициативы национального проекта «Образование».

Определены финалисты премии #МЫВМЕСТЕ-2022 Цитата с сайта dobro. press

В финал Премии #МЫВМЕСТЕ лучшие общественно значимые проекты из 47 регионов России. Среди регионов-лидеров по количеству финалистов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Вологодская область.

Для победы в Международной Премии финалисты должны получить признание участников Народного голосования, которое пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО. РФ.

«В этом году мы собрали рекордное количество заявок на участие в Премии», — отметил председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО. РФ, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев. — Выросло число некоммерческих организаций и компаний, представивших социальные проекты. В рамках своих проектов финалисты, например, создали бесплатную социальную гостиницу для онкобольных детей, сняли документальное кино о гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, разрабатывают инновационные продукты для слепых людей — и это лишь малая часть примеров. Все, кто прошел в финал, уже победители. Каждый финалист получит право принять участие в специальной образовательной программе в 2023 году, став частью сообщества победителей #МЫВМЕСТЕ».

К примеру, участники проекта «Школа молодого донора Волгоградской области «Я — донор 34» личным примером мотивируют молодых людей становиться донорами крови и расскажут молодёжи региона, как донорство способно подарить жизнь тысячам пациентов.

«У «Школы молодого донора» есть конкретные измеримые результаты: к финалу проекта мы обучим 30 координаторов молодежного донорского движения, проведем 5 донорских акций с охватом 150 человек, организуем большую информационную кампанию в образовательных организациях по популяризации безвозмездного донорства крови», — пояснила автор проекта и координатор молодежного донорского движения Волгоградской области Евгения Спирина.

Волонтеры движения «Счастливый Екатеринбург» показали, как можно улучшить настроение с помощью творчества во время музыкального мастер-класса в Областном Детском хосписе, который состоялся 6 октября. Во время мероприятия волонтеры передали Детскому хоспису подарок — гитару укулеле и африканский музыкальный инструмент — калимбу.

«Я знаю, что музыка благоприятно влияет на человека, особенно когда он сам прикасается к ней через инструменты, пробует играть. Поэтому я с большим удовольствием провела этот мастер-класс и передала подарки. Теперь в музыкальной комнате хосписа будет гитара укулеле и калимба», — рассказала ведущая мастер-класса Ирина Тодорашко.

Познакомившись с Детским хосписом прошлой зимой, волонтеры вязали теплые вещи детям, подарили пледы для благотворительной ярмарки, весной и летом участвовали в субботниках (убирали мусор на территории, занимались посадкой живой изгороди, поливали растения, пололи сорняки, подрезали и удобряли кусты). И помогают создать атмосферу доброжелательности и интереса в хосписе, проводя мастер-классы по вязанию крючком, рисованию, изготовлению открыток, кейк-попсов, отпечатков ладони, плетению и другое.

В состав экспертного жюри войдут организаторы и партнёры Национального трека, общественные деятели и лидеры в области благотворительности, волонтёрского движения и поддержки гражданских инициатив в России. Среди них — генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, руководители Российского общества «Знание» Максим Древаль и автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин и другие.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтёра, который пройдет 5−7 декабря 2022 года в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО. РФ, в социальных сетях и на других площадках партнёров Премии. Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в России создана единая информационная система добровольчества, работают центры поддержки и проводятся обучающие курсы. Для начала волонтерской деятельности достаточно зарегистрироваться на сайте dobro.ru и выбрать сферу, в которой хочется приносить пользу. Если не хватает опыта, чтобы стать волонтером, можно пройти специальные обучающие курсы на университет. добро. рф.