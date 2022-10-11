Будапешт, 11 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Только на основе переговоров между Россией и США на территории б. УССР возможен мир. Такое мнение 11 октября высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому политическому журналу Cicero.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и [Киевом], а между США и РФ», — сказал он.

При этом Орбан подчеркнул, что думающий, что конфликт на территории б. УССР закончится после переговоров Москвы и Киева «не живёт в этом мире», так как, по его мнению, реальность совсем другая.

Также премьер-министр Венгрии указал, что киевский режим может обороняться только благодаря получению американской военной поддержки.

«Поэтому американцы должны достигнуть соглашения с русскими. И тогда война закончится», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны дебилизируют общественное мнение информацией по ситуации на территории б. УССР, чтобы оправдать свою русофобскую политику.