София, 11 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Цена на природный газ в ноябре текущего года для болгарских бытовых и промышленных потребителей не будет превышать 200 левов ($99). Об этом 11 октября со ссылкой на заявление главы Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) Ивана Иванова сообщает софийский телевизионный канал NOVA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Иванова, на сегодняшний день главная компания-распределитель природного газа Болгарии — «Булгаргаз» («БГ») — располагает всеми необходимыми ресурсами для сохранения действующей ценовой политики в сфере голубого топлива.

«Ни о каком подорожании газа в этом контексте не может быть и речи», — резюмировал, в частности, председатель КЭВР.

Напомним, ранее «Булгаргаз» сообщил о заключении договора о поставок сжиженного топлива на предстоящий месяц. Соответствующий тендер выиграли две греческие компании.