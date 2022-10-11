Элиста, 11 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Элисте в детском саду №12 «Булг» отремонтируют крышу. Соответствующее предписание руководство дошкольного учреждения получило после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 11 октября.

ИА REGNUM Детский сад

Инспекция была инициирована после того, как снимки попали в социальные сети и вызвали общественный резонанс. На фотографиях отчетливо видно, что кровля здания детского сада №12 дала течь. Прокуратура Элисты совместно с Роспотребнадзором нагрянула в учреждения с проверкой на предмет обеспечения безопасности дошколят.

Специалисты выяснили, что в здании не проводились ни текущий, ни капитальный ремонты, что и привело к очередному инциденту во время дождя. В адрес городской администрации внесено представление об устранении грубых нарушений закона.

Также в суд направлено исковое заявление о обязании местных властей отремонтировать крышу детского сада.

Часть помещений в детском саду закрыта до окончания ремонтных работ.