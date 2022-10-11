Париж, , 15:13 — REGNUM Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр 11 октября заявил, что приоритетом правительства является скорейший перезапуск ядерных реакторов компании EDF, более половины из которых в настоящее время не работают, как передает агентство Reuters.

АЭС mzter

Во время пресс-конференции в штаб-квартире французского оператора энергосетей RTE Ле Мэр также сказал, что цель по-прежнему состоит в том, чтобы к началу 2023 года вернуть производство электроэнергии на АЭС к мощности 50 ГВт.

За этот год производство атомной энергии во Франции снизилось до 30-летнего минимума из-за беспрецедентного количества отключений реакторов компании EDF, причем более половины из них не работают из-за проблем с коррозией и планового техобслуживания.

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