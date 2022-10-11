* талибов — запрещённая в России организация

Мехтарлам, Афганистан, , 15:11 — REGNUM В Афганистане в результате взрыва автомобиля, перевозившего боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Нурлам уезда Алингар, два человека погибли и пять человек получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция

По данным источников, в результате взрыва пикап был полностью уничтожен. Уточняется, что по пути следования автомобиля взорвалась мина, заложенной на дороге.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили в связи с этим инцидентом.

Напомним, ранее в результате взрыва бомбы в городе Мехтарлам, административном центре провинции Лагман, пострадали 15 человек.