Бишкек, , 15:10 — REGNUM Министерство обороны Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект об увеличении срока службы в вооружённых силах страны. Об этом сообщает правительство республики.

Бойцы (сс) Kurdishstruggle

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Авторы этой законодательной инициативы предлагают разрешить Минобороны, госкомитету нацбезопасности, МВД, МЧС и госслужбы исполнения наказаний продлевать период службы военнослужащих-срочников с 12 до 14 месяцев.

Как отмечают в военном ведомстве, такая мера нужна для недопущения ситуации, когда обороноспособность страны падает из-за того, что военнослужащие нового призыва не имеют должной военной подготовки, а предыдущий призыв уже уволен со службы.

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