Грозный, 11 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Чечне запущена линия по сборке автомашин «Газель». Их будут собирать на заводе «Чеченавто». В месяц планируют выпускать до 100 машин, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Azgaz.ru ГАЗЕЛЬ NEXT

«В перспективе здесь планируется создать автомобильный кластер, что позволит в разы увеличить объемы производства предприятия и расширить модельный ряд автомобилей», — написал премьер-министр в своем телеграм-канале.

В торжественной церемонии открытия сборочной линии, на которой будут трудиться около 100 человек, участвовал управляющий директор автомобильного завода «ГАЗ» Андрей Сафонов. После перерезания красной ленты вместе с Муслимом Хучиевым он протестировал новую «Газель».

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ГАЗ» в июне 2022 года во время Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Чечни, согласно которому на заводе «Чеченавто» планировалась сборка автомобилей «Газель-NEXT».