Тегеран, 11 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Власти Азербайджана проводят политику постепенного захвата армянских территорий. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 октября иранским агентством Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Автор статьи отмечает, что Баку призывает Ереван прекратить боевые действия и нарушения режима прекращения огня, между тем азербайджанские подразделения якобы постепенно продвигаются по армянской территории. Также отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что установление контроля над Нагорным Карабахом и прокладка «Зангезурского коридора» по армянской территории являются национальными задачами.

«Эти заявления означают, что Азербайджана планирует оккупировать юг Армении и перерезать границу между Ираном и Арменией (ворота в Европу)», — говорится в статье.

Кроме того, в статье обвиняют Баку в наращивании поставок нефти Израилю, а также в предоставлении «шпионам» Тель-Авива возможности действовать на территории Азербайджана против Ирана.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.