Москва, 11 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не выпускать за пределы территории России мужчин призывного возраста.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что в Кремле нет позиции по вопросу, стоит или нет выпускать мужчин призывного возраста из России при частичной мобилизации. Он уточнил, что ему неизвестно, чтобы возможность ограничений рассматривалась.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Песков анонсировал встречу президентов России и Турции в Астане.