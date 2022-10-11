Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Новый договор о безопасности предлагает странам Запада киевский режим. Об этом 11 октября сообщает американское издание Foreign Policy.

Очень хочется в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источника, документ был создан Киевом совместно с бывшем генеральным секретарём НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и он является «формой временной защиты» для Киева странами Запада, пока киевский режим не вошёл в состав НАТО.

Также в проекте документа предлагаются поставки западными странами вооружённым формированиям киевского террористического режима передовых систем вооружение, а также поддержка развития оборонно-промышленного комплекса страны и совместные манёвры.

В то же время, в публикации уточняется, что выполнить все предлагаемые Киевом требования для Вашингтона будет «слишком тяжело».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с осуждением российских ударов по Киеву.