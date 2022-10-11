Исламабад, 11 октября 2022, 15:04 — REGNUM Лидер пакистанской «Народной национальной партии Пахтунхвы» заявил, что поддержит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если мировые державы выставят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами и снова нападут на эту страну для «разграбления богатств» Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Пакистана
Флаг Пакистана
Pixabay.com

Махмуд Хан Ачакзай добавил, что он друг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступает против иностранного вмешательства и сохранение «независимости Афганистана».

«Если мировые державы выставят «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами, чтобы снова напасть на Афганистан, чтобы разграбить его богатства и достичь своих несправедливых целей, в этой войне мы будем союзниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил лидер пуштунских националистов.

Махмуд Хан Ачакзай много раз комментировал проблемы Афганистана. Ранее он просил лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустить начала любого вида новой войны в Афганистане и сформировать инклюзивное правительство.

Ачакзай сказал, что стабильность Пакистана зависит от стабильности Афганистана.