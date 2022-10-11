* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, 11 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Лидер пакистанской «Народной национальной партии Пахтунхвы» заявил, что поддержит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если мировые державы выставят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами и снова нападут на эту страну для «разграбления богатств» Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Махмуд Хан Ачакзай добавил, что он друг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выступает против иностранного вмешательства и сохранение «независимости Афганистана».

«Если мировые державы выставят «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами, чтобы снова напасть на Афганистан, чтобы разграбить его богатства и достичь своих несправедливых целей, в этой войне мы будем союзниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил лидер пуштунских националистов.

Махмуд Хан Ачакзай много раз комментировал проблемы Афганистана. Ранее он просил лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустить начала любого вида новой войны в Афганистане и сформировать инклюзивное правительство.

Ачакзай сказал, что стабильность Пакистана зависит от стабильности Афганистана.