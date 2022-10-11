Варшава, 11 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Военное интернет-телевидение решило создать в стране министерство обороны Польши. Об этом 11 октября сообщил портал cyberdefence24. pl.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Отмечается, что этим будет заниматься военный издательский институт, который отвечает за распространение знаний о польской армии.

В ведомстве отметили, что в сферу деятельности института входит распространение знаний о Вооружённых силах Польши и популяризация культуры, традиций и истории польской армии.

Для новой платформы будут создаваться фильмы и телевизионные программы.