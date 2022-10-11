Горно-Алтайск, 11 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Республике Алтай сотрудники ФСБ разоблачили местную жительницу, искавшую контакты с СБУ. Об этом передаёт портал «Новости Горного Алтая» со ссылкой на сообщение ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что женщина намеревалась помочь спецслужбам киевского режима. Однако вместо этого с ней встретились сотрудники Федеральной службы безопасности России.

«С учётом объявления указанному лицу официального предостережения она отказалась от совершения противоправных действий», — цитирует портал сообщение регионального управления ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в кадетской школе Горно-Алтайска открыли мемориальную доску памяти военнослужащего Дмитрия Шаталова. Он раз принимал участие в контртеррористических операциях в Сирии, погиб в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР.

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