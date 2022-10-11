Саратов, 11 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Саратовской области 12 октября ожидается густой туман. Из-за неблагоприятных метеорологических явлений в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Наталья Диева Холодный утренний туман

По информации ведомства, ночью и днем 12 октября местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. В течение суток возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха не превысит +14 градусов.

До 14 октября, по прогнозам синоптиков, в Саратовской области будет наблюдаться облачная погода, временами пасмурная, с осадками в виде дождя различной интенсивности.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с туманом с 21:00 10 октября до 09:00 11 октября.

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