Лондон, , 15:00 — REGNUM Аналитики исследовательской компании S&P Global Mobility предупредили, что при наихудшем сценарии энергетический кризис в Европе может привести к тому, что производство автомобилей сократится почти на 40%, или более чем на 1 миллион автомобилей в квартал до конца 2023 года.

На автозаводе JOHN LLOYD

В докладе, опубликованном 11 октября, S&P Global Mobility отмечает, что цепочки поставок автомобильной промышленности, уже пострадавшие из-за пандемии COVID-19 и событий вокруг б. УССР, «могут столкнуться с серьезным давлением» из-за роста цен на энергоносители и даже отключения электроэнергии.

«В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе… суровая зима может поставить некоторые автомобильные отрасли под угрозу невозможности поддерживать работу производственных линий», — говорится в докладе.

S&P Global Mobility отмечает, что затраты на производство автомобилей уже выросли значительно выросли по сравнению с уровнем до энергетического кризиса, что создает нагрузку, в частности, на мелких поставщиков.

Ранее S&P Global Mobility прогнозировала, что начиная с III квартала 2022 года и до конца 2023 года ежеквартальное производство на европейских автосборочных заводах будет составлять от 4 млн до 4,5 млн единиц. Но с учетом потенциальных энергетических ограничений этот показатель может сократиться до 2,75-3 млн в квартал.

Главный аналитик S&P Global Mobility по материалам Эдвин Поуп сказал Reuters, что анализ проводился еще до предполагаемой диверсии на газопроводах «Северный поток» в конце сентября.

«Такого рода события неизбежно сместят чашу весов в сторону ухудшения наших прогнозов, особенно с точки зрения того, сколько времени потребуется на исправление подобной ситуации», — сказал Поуп.

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