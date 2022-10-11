Москва, 11 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Москва видит сигналы, которые поступают от США главарям киевского режима, сообщил 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия видит сигналы США о намерениях продолжить поставки вооружений Киеву. Песков подчеркнул, что это делает конфликт «максимально больным» для Киева.

Песков также прокомментировал объявление СБУ в розыск ряда российских политиков.