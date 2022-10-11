Нальчик, , 14:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отныне под запретом будет строительство жилых домов на территории земель сельскохозяйственного назначения. Такое решение принял парламент региона, приняв соответствующий закон. Согласно документу, запрещено строить жилье на территориях, используемых фермерами, на расстоянии не более 30 км от границ населенных пунктов.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Запрет на такие постройки, по мнению парламентариев, был необходим в целях «недопущения выбытия плодородных земель из сельскохозяйственного производства», тем более, что Кабардино-Балкария считается регионом малоземельным в плане земель сельхозназначения.

Депутаты подчеркнули, что такие запреты ранее были внедрены в Краснодарском крае, Чувашии, Татарии и Ленинградской области.

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