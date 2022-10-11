Москва, , 14:58 — REGNUM Запад осуждает и обвиняет Россию, полностью игнорируя преступления киевского режима и не замечая их. Об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они дальше намерены во всём обвинять, осуждать Россию», — сказал Песков.

Он отметил, что Запад и дальше будет не замечать преступления киевского режима, абстрагироваться и полностью игнорировать то, что делает киевский режим с людьми.

На вопрос, как долго может продолжаться, Песков ответил: «Это надо у них спрашивать».