Москва, 11 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты де-факто уже залезли в конфликт на территории б. УССР, заявил 11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Соединенные Штаты сделают Киеву только больнее поставками систем противоракетной обороны.

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