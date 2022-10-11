Бишкек, , 14:57 — REGNUM Представители Министерства обороны России приняли участие в церемонии открытия центральной ремонтной базы вооружения и военной техники Минобороны Киргизии, построенной на территории военной части в Иссык-Кульской области.

Киргизские военные President.kg

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Российская сторона поставила в республику сборные помещения, приспособления, инструменты и станки, а также помогла установить пункты техобслуживания и ремонта военной техники со вспомогательным оборудованием, специализированные посты и систему видеонаблюдения раннего обнаружения.

В военном ведомстве Киргизии отмечают, что на новой ремонтной базе будут проводиться работы для всех видов комплексного технического обслуживания и текущий ремонт штатного вооружения и военной техники, что существенно повысит боеготовность киргизской армии.

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