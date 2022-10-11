Пекин, , 14:57 — REGNUM Вице-председатель КНР отправится во главе делегации КНР в Астану для участия в саммите СВМДА, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Ван Цишань Foreign and Commonwealth Office

Вице-председатель КНР Ван Цишань возглавит делегацию Китая в Казахстане и примет участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане с 12 по 13 октября, сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Пресс-секретарь сказал, что Ван совершает визит по приглашению правительства Казахстана, которое председательствует в СВМДА.