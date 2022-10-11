Вашингтон, 11 октября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Бывший член палаты представителей США Тулси Габбард заявила 11 октября о том, что она покидает «трусливую» и «расистскую» Демократическую партию, сообщает Daily Mail.

AFGE Тулси Габбард

«Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии, которая теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимой трусливыми любителями гендерной и иной повестки, которые вбивают клин между нами, придавая расистский характер каждому вопросу и разжигая антибелый расизм, активно работая, чтобы подорвать наши Богом данные свободы», — написала она в сообщении в Twitter.

«Они проявляют враждебность к людям веры и духовности, демонизируют полицию и защищают преступников за счет законопослушных американцев, верят в открытые границы, вооружают государство национальной безопасности, чтобы преследовать политических оппонентов, и, прежде всего, подтягивая нас все ближе к ядерная войне», — подчеркнул Габбард.

По ее словам, она верит в правительство, которое создано для народа и создано им.

«К сожалению, про Демократическую партию сейчас этого не скажешь. Напротив, она представляет интересы могущественной элиты и действует в ее интересах», — продолжила она.

«Я призываю своих единомышленников, здравомыслящих независимых демократов, присоединиться ко мне и покинуть Демократическую партию. Если вы больше не можете выносить то направление, в котором так называемые проснувшиеся идеологи Демократической партии ведут нашу страну, я приглашаю вас присоединиться ко мне», — добавила она.

Напомним, что экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в июне выступила со статьейв Foreign Policy, в которой она указала на то, что США должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму. Сам же этот режим, по ее словам, должен будет пойти на переговоры с Россией и территориальные уступки.