Ярославль, , 14:57 — REGNUM Межмуниципальные автобусы Ярославской области переходят на зимнее расписание. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

На остановке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего изменения коснутся 24 маршрутов, которые обслуживают дачные и садовые товарищества. Из-за того, что пассажиропоток снижается, количество рейсов сократится. Курсировать по новому расписанию транспорт начнёт с 16 октября.

Кроме того, полностью прекращается работа сезонных маршрутов маршрутов № 106 Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады Южные) и № 108 Ярославль — сады Южные, № 131 Ярославль — Введенье.

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